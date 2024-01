Chi è Jeremy Allen White, la star di The Bear virale per lo spot di CK

16/18 ©Getty

Jeremy Allen White stringe il suo premio ai SAG Awards 2023. L'attore ha raccontato di aver fatto, in passato, un provino per un film Marvel e di non avere un buon ricordo dell'esperienza. In un'intervista ha affermato di non capire come sia possibile che recitare in un film di supereroi possa essere considerato l'apice della carriera di un attore oggi. L'attore, che ha ammesso di essersi giocato male l'opportunità di lavorare con gli Studi Marvel, ha condannato il suo atteggiamento arrogante perché ci sono molti buoni autori al lavoro in quel tipo di film