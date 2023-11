4/15 ©Getty

L'attore, come il resto del cast, ha potuto partecipare all'anteprima incontrando la stampa per le interviste di rito in virtù di un accordo temporaneo che non contrasta col divieto di promuovere i film imposto dallo sciopero SAG-AFTRA. La pellicola è prodotta da A24, che non rientra nelle compagnie dell'Alliance of Motion Picture and Television Producers contro cui si sono scagliati i sindacati degli artisti