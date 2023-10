The Iron Claw, trailer del film biopic sul wrestling con Zac Efron

La dinastia Von Erich ha quindi avuto un grande impatto sul wrestling professionistico fin dagli anni ’60, a partire dalla carriera del patriarca Fritz Von Erich (Jack Barton Adkisson), interpretato nel film dalla star di Mindhunter, Holt McCallany. Il cast include anche Stanley Simons nei panni di Mike Von Erich, Maura Tierney nel ruolo di Doris e Lily James nei panni della moglie di Kevin, Pam. Potete guardare il trailer ufficiale del film The Iron Claw nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. Lo trovate anche in fondo.

The Iron Claw racconta tragedie e trionfi di tre fratelli che hanno vissuto all'ombra del padre e dell’allenatore dominante. Il mitico personaggio che interpreta Efron è conosciuto anche come il Guerriero d’Oro, un membro della famosa dinastia di wrestling Von Erich. Jeremy Ellen White interpreta, invece, Kerry Von Erich, il fratello di Kevin che ha gareggiato nella divisione dei pesi massimi. Holt McCallany interpreta Fritz Von Erich, il padre di Kevin e Kerry, che è stato anche lui un wrestler, e che wrestler: tre volte campione del mondo.

È uscito il trailer ufficiale di The Iron Claw, l'attesissimo film biografico con Zac Efron nei panni di un wrestler. L'uscita del film è prevista per il 22 dicembre 2023. Scritto e diretto da Sean Durkin, racconta la storia vera della famiglia Von Erich, soffermandosi sui tre fratelli che negli anni Ottanta sono riusciti a scrivere la storia nel mondo altamente competitivo del wrestling professionistico. L’ormai mitico studio cinematografico A24 ha distribuito il primo trailer di The Iron Claw, biopic che si concentra soprattutto sulla vita del wrestler professionista Kevin Von Erich, interpretato sul set dalla star Zac Efron. Oltre a lui, nel cast ci sono Jeremy Allen White, Harris Dickinson , Maura Tierney, Holt McCallany e Lily James.

Il film ha ottenuto da SAG-AFTRA un permesso temporaneo



The Iron Claw racconta le vite dei membri della famiglia Von Erich (vero nome Adkisson) e descrive la loro ascesa e caduta.

È prodotto e distribuito da A24, lo studio che negli ultimi anni sta spopolando, sfornando capolavori come Everything, Everywhere all at Once e Priscilla, giusto per citare solo due titoli dei tantissimi da chapeau. A24 ha finanziato e prodotto The Iron Claw insieme ad Access Entertainment e BBC Films.

Tessa Ross, Juliette Howell, Angus Lamont e Sean Durkin sono i produttori. Derrin Schlesinger e Harrison Huffman sono i produttori esecutivi per House Productions, Len Blavatnik e Danny Cohen per Access Entertainment ed Eva Yates per BBC Film.



The Iron Claw arriverà nelle sale americane il 22 dicembre. Il film ha ottenuto da SAG-AFTRA un permesso temporaneo e potrà usufruire del suo cast nella promozione.