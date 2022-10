Zac Efron, l'incredibile trasformazione sul set di The Iron Claw FOTO

La star di High School Musical è irriconoscibile in alcune foto pubblicate online del film che sta girando attualmente Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Zac Efron appare irriconoscibile nelle immagini catturate sul set di The Iron Claw, in Louisiana. Abbronzato, con un taglio di capelli discutibile e un fisico estremamente rinforzato, Efron si è preparato per vestire i panni del wrestler Kevin Von Erich e sembra davvero un’altra persona dal romantico ragazzo della porta accanto Troy Bolton di High School Musical, serie che lo ha reso famoso.

Un nuovo look approfondimento The Iron Claw, Zac Efron vestirà i panni del wrestler Fritz Von Erich Zac Efron ha già fatto parlare di se per il suo fisico robusto negli ultimi anni, ma per questo ruolo la quantità di muscoli lascia a bocca aperta. L’attore in alcune interviste aveva parlato dei suoi problemi di autostima e della depressione che ha attraversato durante le riprese di Baywatch nel 2017. Ora appare con un fisico da bodybuilder, molto più gonfio, ma per i capelli, state tranquilli, è una parrucca.

Chirurgia estetica o no? GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Qualcuno aveva parlato di interventi di chirurgia estetica per il viso non più simile a prima, ma l’attore ha poi smentito in un’intervista a Men’s Health per chiarire la situazione. La mascella più pronunciata e le labbra gonfie sono una conseguenza di un infortunio avuto tra le pareti domestiche. "Mi sono rotto la mascella" ha spiegato. "Questo è successo perché stavo correndo per casa con i calzini quando sono scivolato e ho sbattuto il mento sul pavimento. "Il motivo per cui il mio viso era gonfio era perché i muscoli delle guance si sono gonfiati temporaneamente a causa del mio infortunio".

FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Zac Efron compie 35 anni: com'era ieri e com'è oggi. FOTO Idolo 'teen' grazie al film musicale del 2006 in cui, giovanissimo, ha interpretato Tory Bolton, l'attore si è poi fatto largo nel mondo del cinema, interpretando una grande varietà di ruoli, dal thriller al comico. Ecco la sua trasformazione Anche se oggi - 18 ottobre 2022 - compie 35 anni, Zac Efron rimarrà sempre il volto di High School Musical, il film musicale del 2006 in cui, giovanissimo, ha interpretato Tory Bolton, il protagonista, idolo del liceo, appassionato di canto. Nella foto: l’attore in High School Musical e l’attore nel 2022 Zar Efron è molto cambiato da allora e, proprio grazie all’iniziale successo di High School Musical ha poi intrapreso un’importante carriera nel mondo del cinema. Per High School Musical (in foto) l’attore ha vinto un Teen Choice Award come “Miglior rivelazione” È stato poi ingaggiato, sempre da giovanissimo, per recitare accanto a John Travolta in un altro film musicale, Hairspray (2007, nella foto)

The Iron Claw, di cosa parla? The Iron Claw, il nuovo film di Zac Efron, è diretto da Sean Durkin. Efron interpreta il wrestler di 35 anni Kevin Von Erich in questo dramma familiare ambientato tra gli anni '50 e '60. Il biopic racconterà la vita di Von Erich e l'impatto che il suo lavoro ha avuto sul mondo dello sport ma anche sulla sua famiglia, tra successi e tragedie.