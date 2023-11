The Bear, la serie rinnovata per una terza stagione

Anche se non c'è ancora una data precisa è già cominciato, da parte del pubblico di The Bear , il conto alla rovescia per la terza stagione dello show , un rinnovo che era nell'aria ma che è diventato ufficiale solo ora che è comparsa online una clip pubblicata in maniera congiunta dai canali social di Fox, Hulu e Disney +, quest'ultima, la piattaforma che distribuisce in streaming il titolo in Italia (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now). L' appuntamento con la serie pluripremiata è per il 2024 , notizia particolarmente incoraggiante visti gli aggiornamenti che arrivano da Hollywood a proposito delle maggiori produzioni per il piccolo schermo che, a causa del perdurare dello sciopero SAG-AFTRA , sono state quasi tutte posticipate al 2025.

The Bear 3: il rinnovo era nell'aria

L'eccitazione dei fan per la notizia del rinnovo di The Bear per una terza stagione si materializza in una sfilza di commenti social che contengono la formula ormai di rito “Yes, Chef!” che dalle pareti della cucina del ristorante di Chicago è penetrata nel gergo comune degli spettatori che dal 2022 non hanno perso una puntata delle avventure (e disavventure) di Carmen “Carmy” Berzatto e compagni.

La notizia del ritorno in tv per il 2024, con tre stagioni in due anni (piani che potrebbero essere guastati solo dal perdurare dello sciopero SAG-AFTRA), conferma l'ondata di positività che circonda la produzione, intenzionata a cavalcare l'onda della popolarità della serie che fin dall'esordio ha registrato consensi e critiche molto positive.

Le aspettative sono altissime per The Bear che ha rischiato tutto con una seconda stagione che ha cambiato (a sorpresa) la formula narrativa vincente sperimentata nella stagione di debutto.

La rivoluzione nella scrittura non ha affievolito la curiosità del pubblico che è sempre più coinvolto dalle dinamiche della famiglia Berzatto e sempre più preso dal destino del ristorante messo in piedi con enorme sforzo nella seconda stagione le cui sorti si decideranno in un futuro ancora da definire. Con i numerosi cliffhanger con cui si è conclusa la stagione in onda in Italia la scorsa estate, una terza era assolutamente necessaria e, anche questa volta, l'attenzione non sarà solo sul protagonista Jeremy Allen White che per questo ruolo ha già ritirato un Golden Globe, un SAG e un Critics Choice Award come Miglior attore in una serie comedy e che è in attesa di conoscere nomination e candidature per The Bear 2 che non ha potuto concorrere alla stagione dei premi corrente.