Sciopero sceneggiatori Hollywood, avanzata una nuova proposta

Stando a quanto trapelato, la Alliance of Motion Picture and Television Producers avrebbe avanzato una nuova offerta al sindacato. Attesa per la riunione

L’accordo tra la Alliance of Motion Picture and Television Producers e il sindacato SAG-AFTRA potrebbe essere questione di ore. Una nuova proposta per un contratto di lavoro equo è stata avanzata nella giornata di venerdì 3 novembre.

sciopero, una nuova offerta

Oltre cento giorni, per la precisione centotredici, dall’inizio dello sciopero che ha paralizzato Hollywood. A più di tre mesi dal suo inizio, gli studios hanno avanzato una nuova proposta definita ‘la migliore e l'ultima’.

La Alliance of Motion Picture and Television Producers è intenzionata a porre fine alla manifestazione che potrebbe causare lo slittamento di film e la cancellazione di serie tv previste per il prossimo anno. Oggi, sabato 4 novembre, i CEO di Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Disney e Netflix si riuniranno per cercare di trovare una soluzione alla richiesta di un contratto di lavoro equo. Al momento il sindacato non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla nuova offerta.