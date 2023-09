Jessica Chastain a Venezia con la T-shirt dello sciopero attori. FOTO

L’attrice statunitense è arrivata alla Mostra del Cinema indossando la T-shirt dello sciopero di SAG-AFTRA (acronimo di Screen Actors Guild e la American Federation of Television and Radio Artists, il sindacato americano che rappresenta gli attori). Chastain è al Lido per presentare il film in concorso "Memory” del regista messicano Michel Franco. “Un film sulle persone che, per un qualsiasi motivo, si perdono nelle maglie della società”, ha detto il regista. La diva interpreta Sylvia, un'assistente sociale