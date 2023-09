Mostra del Cinema di Venezia 2023, ultimi tre film in gara. DIRETTA

La decima giornata dell’80ª edizione del Festival vede tre film in Concorso, Memory di Michel Franco con Jessica Chastain, Hors-Saison di Stephane Brizé e Kobieta Z (Woman of) di Malgorzata Szumowska e Michal Egert. Fuori Concorso debutta Enzo Jannacci vengo anch'io, il ritratto del cantautore firmato da Giorgio Verdelli. A Orizzonti esordisce Invelle (Nowhere), una storia di famiglia realizzata dal maestro dell'animazione Simone Massi. Ieri presentati in Concorso Lubo di Giorgio Diritti, ultima pellicola italiana in gara, e Holly di Fien Troch. Molte le star sul tappeto rosso per le anteprime (LE PAGELLE AI LOOK).

