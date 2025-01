Perfect, Jamie Lee Curtis ricrea la celebre scena del film anni '80

Cinema

I 65 anni di Jamie Lee Curtis, da Halloween all'Oscar: la carriera

Jamie Lee Curtis compie 65 anni. Nata a Los Angeles il 22 novembre 1958 e figlia degli attori Tony Curtis e Janet Leigh, è una delle interpreti più iconiche degli ultimi decenni, dagli horror alle commedie. Dal suo mitico ruolo di Laurie Strode nella saga di Halloween all’Oscar vinto per Everything Everywhere All at Once, una carriera lunga e costellata di successi e riconoscimenti. Ecco le tappe principali

HALLOWEEN - Dopo aver esordito nel 1977 in episodi di serie tv come Quincy, Colombo e Operazione sottoveste, nel 1978 fa il suo debutto al cinema nell’iconico horror Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter. Il ruolo di Laurie Strode e il successo mondiale del film le danno un’enorme notorietà. Jamie Lee Curtis riprenderà il personaggio in sei successivi film sequel del franchise