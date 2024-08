Quel pazzo venerdì, svelato il titolo del sequel

L'attesissimo sequel di Quel pazzo venerdì (Freaky Friday) si fa sempre più vicino.

Al D3: The Ultimate Disney Fan Event, andato in scena in California venerdì 9 agosto, le due protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan hanno stuzzicato l'attenzione dei fan, svelando il nuovo titolo.

Il titolo di un sequel attesissimo

"Abbiamo un nuovo titolo, non so se dovremmo condividerlo con voi", ha detto Jamie Lee Curtis a Lindsay Lohan. Che ha così risposto: "Questi sono i migliori fan del mondo!". Così Curtis si è arresa, e ha sussurrato qualcosa all'orecchio della collega prima di gridare insieme a lei: Freakier Friday!

La coppia ha poi mostrato ai fan alcune foto in anteprima dei due personaggi: cui Tess (Curtis) e Anna (Lohan) alla guida di una decappottabile, la coppia madre-figlia che urla alla telecamera con le mani sul viso, chiaramente in preda al panico scatenato dallo scambio di corpi.

"Per me sembra che non sia passato del tempo", ha detto Curtis. "Non sembra nemmeno un lavoro", le ha fatto eco Lohan, promettendo che il nuovo film sarà "più divertente è più emozionante".

Il sequel di Quel pazzo venerdì è stato a lungo oggetto di trattative alla Disney. Sia Jamie Lee Curtis che Lindsay Lohan, madre e figlia (Tess e Anna Coleman) nella pellicola, hanno però sempre aperto con entusiasmo alla possibilità di dare un seguito alla storia. Solamente lo scorso anno, dopo che entrambe si erano dette pronte a tornare sul set, Curtis ha postato una foto con la collega taggando Disney e scrivendo: "Lo sciopero è finito, quindi speriamo di poterci scambiare di nuovo i ruoli nel prossimo futuro". Detto, fatto.