Quel pazzo venerdì, il sequel si farà

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan mamma e figlia

Curtis ha rivelato al New York Times che, mentre stava promuovendo Halloween Ends è stata sommersa da domande su questo sequel. “Quando sono tornata, ho chiamato i miei amici della Disney e ho detto: ‘Sembra che ci sia un film da girare” ha detto Curtis reduce dalla sua prima vittoria all'Oscar per Everything Everywhere All At Once e la vedremo prossimamente in Haunted Mansion della Disney, nelle sale il 28 luglio. La Lohan ha recentemente recitato in Falling For Christmas e ha Irish Wish in post-produzione, al fianco di Ed Speelers e Jane Seymour. E su questo sequel ha detto al Times: "Jamie ed io siamo entrambe aperti a questo progetto. Faremo qualcosa che la gente adorerà assolutamente.'