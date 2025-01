The Wizard of the Kremlin, Jude Law sarà Vladimir Putin nel film

Jude Law ha confermato ufficialmente che interpreterà Vladimir Putin nel film The Wizard of the Kremlin. “Lo dico con esitazione perché non ho ancora iniziato a lavorarci”, ha dichiarato a Deadline l'attore. “Voglio dire, l'ho fatto, ma al momento sembra un Everest da scalare, quindi sono ai piedi della collina e guardo in alto pensando: “Oh Cristo, cosa ho detto?”. Spesso mi sento così quando dico di sì. Stavo pensando: “Oh Dio, come farò?”. Ma in ogni caso, è una cosa che devo risolvere”. Nella pellicola, basata sul bestseller dello scrittore italiano Giuliano da Empoli, sceneggiata dal regista francese Olivier Assayas e dallo scrittore Emmanuel Carrère e diretta dallo stesso Assayas, Law avrà un ruolo secondario e interpreterà l'attuale Presidente della Russia agli inizi della carriera politica. La storia sarà ambientata agli inizi degli anni Novanta, all’indomani del crollo dell’Unione Sovietica. Come riporta Variety, nel nuovo mondo che promette libertà e affronta il caos, un giovane artista diventato produttore televisivo, Vadim Baranov, diventa inaspettatamente lo spin doctor di un promettente membro dell’FSB, (l’ex KGB), Vladimir Putin. “Lavorando nel cuore del potere russo, Baranov confonde la verità con le bugie, le notizie con la propaganda, dirigendo l’intera società come un grande reality show. Solo il suo amore per la magnetica e libera Ksenia può allontanarlo da questo gioco pericoloso”, recita la sinossi.