Firebrand, il trailer del film su Enrico VIII con Jude Law

Nell'Inghilterra dei Tudor intrisa di sangue, Katherine Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII, viene nominata reggente mentre il tiranno sta combattendo oltreoceano. Katherine cerca di fare il possibile per costruire un nuovo futuro basato sulle sue idee protestanti radicali. Tuttavia, quando il re torna, sempre più malato e paranoico, si accanisce proprio contro i radicali, accusando di tradimento l'amica d'infanzia di Katherine e mettendola al rogo. Inorridita e addolorata, ma costretta a negarlo, Katherine si ritrova a lottare per la propria sopravvivenza. La cospirazione si ripercuote nel palazzo. Tutti trattengono il fiato, preoccupati che la regina faccia un passo falso e che Enrico le prenda la testa come ha già fatto in passato

Firebrand, le parole del regista

"Non potrei essere più entusiasta di portare sul grande schermo Firebrand e raccontare la storia di Katherine Parr, una donna brillante, illuminata, emancipata, che mi ha ispirato profondamente. Una donna che è stata in gran parte ignorata, o certamente poco rappresentata, nella storia inglese dei Tudor. Si sa molto del regno tirannico di Enrico VIII, si sa molto del re stesso e di coloro che sono morti per mano sua, ma la mia attenzione si concentrata su una donna che non solo è riuscita a sopravvivere, ma anche a trionfare. Firebrand è un'opportunità per presentare al grande pubblico il ritratto commovente di un personaggio unico, finora mai portato sul grande schermo. La storia segue gli ultimi mesi di vita di Katherine Parr come regina d'Inghilterra, così come gli ultimi mesi di vita di Enrico VIII come re. Katherine Parr è stata una donna che ha osato sognare nonostante vivesse nell’incubo di una relazione abusiva in decadenza, una donna che con audacia ha provato a costruire un nuovo futuro per il proprio Paese, in un contesto in cui la donna era solo una realtà accessoria al dominio maschile. Una regina che non ha rispettato ciò che il suo ruolo le imponeva: o la sottomissione o la brutale uccisione"