Ripley, Jude Law ha amato la serie Netflix: "Molto diversa dal film"

"Ho guardato almeno cinque o sei episodi della serie TV Ripley”, ha raccontato Law al magazine americano Entertainment Weekly. "Come per qualsiasi grande materiale di base, è davvero gratificante e interessante guardare qualcosa da una nuova prospettiva, da un nuovo angolo”, ha aggiunto.

"La visione di Steve Zaillian, in molti modi, non potrebbe essere più diversa da quella di Anthony Minghella”, spiega ai microfoni di EW Jude Law. "È molto interessante vedere quali scene e filoni emergono ancora, anche se sono molto diversi stilisticamente e nel loro ritmo”.

Law: "Come si potrebbe non apprezzarlo?”

"Sto apprezzando molto”, ha continuato Jude Law. "Come si potrebbe non farlo? È un materiale così grande. Si è in ottime mani con attori meravigliosi, ed è un personaggio così interessante. Entrambe le versioni riflettono il regista in molti modi. Una è visuale, colorata e romantica. L'altra è piuttosto forense, e più sinistra. Il cinema, per me, riflette spesso la persona al comando della macchina da presa”, prosegue il divo inglese.

In entrambe le versioni adattate della storia di Tom Ripley, l’arco narrativo è abbastanza simile, tuttavia - come sottolinea lo stesso Law - il film di Minghella è sontuoso e romantico rispetto all'approccio neo-noir in bianco e nero di Zaillian.

Nonostante il secondo approccio risulti maggiormente freddo rispetto a quello di Minghella, per quanto riguarda Jude Law non sono mancate emozioni fortissime .