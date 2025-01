Io sono la fine del mondo, Angelo Duro primo al box office

Cinema

Tutti i film che vedremo su Sky Cinema nel 2024/2025, il palinsesto

Su Sky Cinema i blockbuster più attesi, i film più premiati, tanto cinema italiano e i titoli in esclusiva. Dai fenomeni Dune - Parte Due e Wonka, entrambi con Timothée Chalamet che nel primo recita anche con Zendaya, e le produzioni originali Piedone con Salvatore Esposito, I delitti del BarLume con Filippo Timi e Petra - terza stagione con Paola Cortellesi

In produzione e prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato in due nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi nella terza stagione di Petra. Le novità della vita privata della protagonista non le impediscono di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova, affiancata come sempre dal viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). Le due nuove storie della terza stagione tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa

In Piedone dove l'ispettore di Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito), erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con Piedone Lo Sbirro del 1973, ritorna a Napoli dopo anni per chiudere i conti con il passato. Dovrà conquistare la fiducia della nuova squadra e dimostrare che l'efficacia dei suoi metodi anticonvenzionali per risolvere i casi anche con la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D'Amico) e l'ispettore aggiunto Michele Noviello (Fabio Balsamo). Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW