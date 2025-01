Il rapporto tra figli e genitori è al centro della trama di Io sono la fine del mondo, un film divertente che invita alla riflessione sulla trasformazione degli equilibri familiari quando i figli diventano adulti e i genitori anziani e bisognosi di cure.

La pellicola ha per protagonista Angelo (Angelo Duro), un uomo che lavora nei locali notturni di Roma, occupandosi di gestire i clienti, spesso riportandoli a casa dopo serate sfrenate.

L'uomo, dopo aver ricevuto una telefonata dalla sorella che non sente da tempo, è costretto a tornare a Palermo dove è cresciuto per occuparsi dei genitori mentre lei è in vacanza.

L'emergenza familiare costringe Angelo a tornare nei luoghi della sua infanzia e a fare i conti con una famiglia che lo ha sempre criticato e oppresso e dalla quale si è allontanato appena ne ha avuto occasione.

Angelo vorrebbe approfittare della permanenza in famiglia per "vendicarsi" dei genitori ma la coppia adesso è molto diversa da quando lui era un ragazzino. Suo padre e sua madre sono anziani.

La natura, paradossalmente, mette il protagonista nella condizione di fare da genitore ai suoi genitori.