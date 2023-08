Taormina, Angelo Duro imbratta manifesto del suo show: multato

Il comico si trova nella città siciliana per una tappa del suo spettacolo "Sono cambiato" al Teatro Antico. Il primo cittadino non ha gradito il gesto e ha commentato su Facebook: "Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo". Cateno De Luca ha poi chiesto al comico palermitano di presentarsi in Comune ieri sera per chiedere scusa alla città, ma Duro non si è presentato

Una denuncia e una multa da oltre 600 euro per il comico palermitano Angelo Duro. E' successo a Taormina dove lo showman si trova per una tappa del suo spettacolo "Sono cambiato" prevista questa sera al Teatro Antico. Duro, che si trovava già in città nel weekend, ha imbrattato i manifesti del suo stesso spettacolo disegandovi sopra un pene. Il gesto non è stato gradito dal sindaco Cateno De Luca che ha commentato l'accaduto in un video postato su Facebook.

E' stato lo stesso Angelo Duro a pubblicare sui social le immagini che lo immortalano mentre imbratta i manifesti dello show in ciro per la città di Taormina. La risposta del primo cittadino De Luca non ha tardato ad arrivare: "Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro?", scrive De Luca nel commento allegato al video pubblicato sul suo profilo Facebook. "E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo!". Lo showman è stato infatti denunciato e dovrà pagare una multa da 618 euro. Il sindaco della città siciliana ha poi invitato il comico palermitano a presentarsi ieri sera in Comune per chiedere scusa alla città, ma Duro si è rifiutato. De Luca voleva infatti organizzare una diretta sul suo profilo social ma lo showman non si è presentato. Al momento lo spettacolo di questa sera è ancora in programma ma il primo cittadino non esclude di eliminarlo dal palinsesto. "Taormina - conclude il sindaco - è piena di turisti e il 75% sono stranieri. Non conoscono Angelo Duro ma capiscono bene ciò che lui ha disegnato e non ci facciamo una bella figura".