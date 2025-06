Lynn Hamilton, morta a 95 anni attrice serie tv Sanford and Son

Lynn Hamilton , attrice in pensione che aveva interpretato il ruolo ricorrente di Donna Harris nella serie televisiva statunitense Sanford and Son, è morta giovedì 19 giugno nella sua casa di Chicago all’età di 95 anni per cause naturali , circondata dai suoi cari. “Con profonda gratitudine e ammirazione, celebriamo la straordinaria vita dell’iconica attrice Alzenia “Lynn” Hamilton-Jenkins, la cui eccezionale eredità continua a motivare e ispirare”, ha scritto in un post su Facebook il suo ex manager e addetto stampa, il reverendo Calvin Carson. “La sua illustre carriera, lunga oltre cinque decenni, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, motivando il pubblico di tutto il mondo attraverso il suo lavoro come modella, attrice teatrale, cinematografica e televisiva”. Carson ha proseguito: “La sua scomparsa segna la fine di un'era, ma la sua eredità continuerà a ispirare e ad elevare le generazioni future”.

LA VITA E LA CARRIERA

Nata il 25 aprile 1930 a Yazoo City, nel Mississippi, Lynn Hamilton si era trasferita con i genitori a Chicago Heights, nell’Illinois, quando aveva 12 anni. Aveva frequentato la Bloom High School, ma nel frattempo si era avvicinata alla recitazione al Goodman Theatre. In seguito, aveva iniziato la sua carriera nel teatro locale di Chicago. Nel 1956 si era trasferita a New York, e nel 1959 aveva debuttato a Broadway con l’opera teatrale Only in America. Sempre in teatro aveva poi recitato nelle opere The Cool World, Face of a Hero e Tambourines to Glory. Aveva inoltre trascorso tre anni al New York Shakespeare Festival ed era stata membro del programma di scambio culturale del presidente Kennedy, dove aveva fatto una tournée e recitato in The Miracle Worker e The Skin of Our Teeth. Nel 1966 era entrata invece nella compagnia del Seattle Repertory Theatre. Il primo progetto sul grande schermo, invece, era stato il film drammatico Ombre di John Cassavetes nel 1958, dove aveva interpretato un ruolo secondario durante la scena di una festa. Successivamente aveva fatto un’apparizione sul piccolo schermo nel settimo episodio della serie tv Sanford and Son, che era andata in onda dal 1972 al 1977 e che nel 2007 la rivista Time avrebbe poi inserito nella lista dei 100 Migliori show di sempre, e si era garantita il ruolo ricorrente di Donna, la fidanzata e promessa sposa di Fred Sanford (Redd Foxx). Oltre che nella sitcom, che seguiva le vicende di due rigattieri afroamericani a Los Angeles, Hamilton aveva interpretato un altro ruolo ricorrente, quello di Verdie Grant Foster, nella serie drammatica The Waltons. L’attrice aveva lavorato nello show dal 1973 al 1982. Aveva poi recitato in altre sitcom, soap opera e miniserie come Radici – Le nuove generazioni (1979), Cuori senza età (1985), 227 (1985), Generations (1989), Donne pericolose (1991) e Port Charles (1997). Hamilton era apparsa anche nei film Hangup (1974), Leadbelly (1976), The Jesse Owens Story (1984), Pericolosamente insieme (1986), The Vanishing – Scomparsa (1993) e Beah: A Black Woman Speaks (2003). L’attrice era stata inoltre sposata con il poeta e drammaturgo Frank Jenkins dal 1964 fino alla sua morte, avvenuta nel 2014.