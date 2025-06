Patrick Walden, il chitarrista dei Babyshambles è morto a 46 anni

La causa del decesso non è ancora nota. La band, capitanata da Pete Doherty, ha annunciato sui social la sua scomparsa: “Ci sentiamo molto fortunati ad averlo conosciuto/amato e ad aver lavorato con lui"

Patrick Walden, chitarrista del gruppo rock britannico Babyshambles, è morto venerdì 20 giugno all’età di 46 anni. La causa del decesso non è ancora nota. La band, capitanata da Pete Doherty, ha annunciato in una dichiarazione congiunta sui social la sua scomparsa. “È con profondo rammarico e tristezza che condividiamo la notizia della morte di Patrick Walden”, si legge nel post. “Ci sentiamo molto fortunati ad averlo conosciuto/amato e ad aver lavorato con lui, e chiediamo gentilmente rispetto e riservatezza in questo momento difficile”.

SUL PALCO CON I BABYSHAMBLES Nato il 5 ottobre 1978 a Londra, Patrick Walden aveva avuto una breve esperienza con i Babyshambles, il gruppo che Pete Doherty aveva fondato nel 2004 dopo essere stato espulso dai Libertines a causa dell'uso di droghe. Walden aveva fatto parte della formazione come chitarrista solista insieme a Doherty alla voce, Drew McConnell al basso e Gemma Clark alla batteria, e aveva co-scritto sei brani delle sedici tracce dell'album di debutto della band, Down in Albion (2005), comprese le canzoni Fuck Forever, Pipedown e Loyalty Song. Il disco aveva ottenuto un discreto successo nel Regno Unito, dove aveva raggiunto il decimo posto in classifica, mentre la canzone Fuck Forever era diventata il singolo di maggior successo del gruppo, piazzandosi al quarto posto nella classifica dei singoli del Regno Unito. Nel 2005 Walden, che in precedenza aveva suonato in gruppi come i Fluid e i White Sport, aveva lasciato il gruppo a causa di problemi di abuso di droghe. Nel 2006 il chitarrista era stato inoltre accusato di aver aggredito la sua ragazza, arrestato e trattenuto per un breve periodo in prigione. Alle fine, le accuse erano state ritirate. In ogni caso, Walden aveva poi lasciato Londra per disintossicarsi. I Babyshambles l'avevano in seguito sostituito con il nuovo chitarrista Mick Whitnall, anche se negli anni Walden aveva ancora fatto qualche apparizione con la band, nonostante non fosse mai rientrato ufficialmente nella formazione. Lo scorso anno non aveva partecipato alla reunion, e non risultava chiaro neppure un suo eventuale coinvolgimento in esibizioni future.