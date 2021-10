7/11 Immagine tratta dal profilo Instagram @kirsty_kiki_

“Penso di essere in convalescenza - ha detto infatti in una video intervista con la Bbc Scozia - e sto continuando a scrivere musica. Da due anni e mezzo non mi faccio di eroina, il che per me è un grande risultato, e invece dell’alcool, preferisco un bel bicchiere d’acqua. Mi manca solo il fast food, vorrei tanto un BigMac, ma non posso averlo, perché il McDonald’s più vicino è a 40 minuti di distanza”.

"Quattro matrimoni" in arrivo su Sky Uno, conduce Costantino della Gherardesca