X Factor, stasera la semifinale con due eliminazioni. Ospite Gazzelle

È il momento della semifinale di X Factor 2024 (LO SPECIALE): giovedì 28, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo, scoglio prima della finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, attesa per il prossimo 5 dicembre. Sei artisti ancora in gara Per i 6 artisti ancora in gara, per la conduttrice Giorgia e anche per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi una nuova e impegnativa serata dal menù ricchissimo: due manche, di cui la prima sarà quella – amatissima – con l’orchestra di X Factor porteranno all’eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione.

Due manche, due eliminazioni Sul palco dell’X Factor Arena torna, quindi, la manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una intera l’orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi tra cui, tra gli altri, archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole. Al termine di questa manche ci sarà un primo verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permetterà di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima. A seguire, seconda manche con un doppio verdetto: il meno votato sarà subito eliminato, il penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio davanti ai giudici. Approfondimento X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per la semifinale

Ospite Gazzelle Nella diretta di giovedì 28 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8), all’X Factor Arena approderà lo spettacolo di Gazzelle, una delle voci più amate e sincere della sua generazione, le cui canzoni contano oltre 1 miliardo di stream, 23 dischi d’oro e 33 dischi di platino; in attesa dei suoi due imperdibili Live del 2025, il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo stadio San Siro di Milano, l’artista romano poetico, romantico e spiazzante torna a farci guardare il mondo attraverso i suoi occhi con “Come il pane”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 29 novembre. Vedi anche X Factor, i video del quinto Live Show, da Mimì a Lorenzo a LOWRAH

L'Ante Factor con Gianluca Gazzoli Come sempre, a pochi minuti dall’inizio dello show tornerà Gianluca Gazzoli con il suo Ante Factor, per vivere tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo. Invece, per monitorare giorno per giorno il lavoro dei concorrenti e dei giudici tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW c’è il Daily di X Factor 2024.

