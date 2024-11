X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per la semifinale

Svelate le assegnazioni dei giudici per le esibizioni della semifinale. Appuntamento per giovedì 28 novembre, alle ore 21.15, su Sky e in streaming su NOW

Ci siamo, è giunto il tanto atteso momento della semifinale di X Factor 2024 (LO SPECIALE). Appuntamento per giovedì 28 novembre, su Sky e in streaming su NOW. I sei artisti ancora in gara cercheranno di staccare un biglietto per la finalissima di giovedì 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Svelate tutte le assegnazioni.

X FACTOR 2024, LE ASSEGNAZIONI DELla semifinale Giorgia tornerà al centro della X Factor Arena di Assago per il decisivo appuntamento con le due manche che decreteranno i nomi dei quattro finalisti. Al tavolo i nostri amatissimi giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Annunciati i brani assegnati ai concorrenti. Prima manche Nella prima manche i concorrenti si esibiranno accompagnati da una intera orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi. Al termine di questa manche ci sarà un primo verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permetterà di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima. Di seguito le assegnazioni per la prima manche. Squadra di Achille Lauro: I PATAGARRI si esibiranno con il brano Can’t Help Falling In Love del leggendario Elvis.

I Les Votives si misureranno con Almeno tu nell'universo della straordinaria Mia Martini.

Lorenzo Salvetti si cimenterà con Caruso, una delle canzoni più amate di Lucio Dalla. Squadra di Jake la Furia: Francamente proporrà Per Elisa, il brano con cui Alice vinse la 31esima edizione del Festival di Sanremo. Squadra di Manuel Agnelli: Mimì conquisterà il centro del palco della X Factor Arena di Assago per esibirsi con Strange Fruit di Billie Holiday.

i PUNKCAKE proporranno la loro versione della celebre canzone My Way di Frank Sinatra.

Seconda manche Dopo la prima manche, col più votato della prima già in finale, resteranno in gara in 5. Il meno votato di questi sarà direttamente eliminato, mentre il penultimo e il terzultimo si sfideranno al ballottaggio. Ecco le assegnazioni della seconda manche. Squadra di Achille Lauro: i PATAGARRI si cimenterebbero con Splendido Splendente, tra le canzoni più note della discografia di Donatella Rettore.

i Les Votives stanno preparando la hit Crazy del duo Gnarls Barkley e vincitrice della statuetta Best Urban/Alternative Performance ai Grammy Awards.

Lorenzo Salvetti tornererebbe sul palco della X Factor Arena con Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Squadra di Jake la Furia: Francamente proporrebbe Pink Pony Club, il brano contenuto nell'album The Rise and Fall of a Midwest Princess di Chappell Roan. Squadra di Manuel Agnelli: Mimì canterebbe The Thrill Is Gone della cantautrice Raye.

canterebbe The Thrill Is Gone della cantautrice Raye. i PUNKCAKE si esibirebbero con Gift Horse della formazione britannica Idles. L'appuntamento con i Live Show è tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW.