Oasis, la nuova foto di Liam e Noah Gallagher per lo spot Adidas

A poche settimane dall’inizio del tour reunion Oasis Live ’25, la band è stata immortalata per la campagna Original Forever, che ha realizzato una linea di abbigliamento celebrativa degli anni Novanta

A poche settimane dall’inizio del tour reunion Oasis Live ’25, Liam e Noel Gallagher sono stati immortalati insieme in una nuova foto per annunciare la collaborazione ufficiale con Adidas Originals, che ha realizzato una linea di abbigliamento celebrativa disponibile sia presso gli stand ufficiali nei palazzetti e negli stadi durante il tour estivo, sia sui canali ufficiali del brand. In concomitanza con la pubblicazione dello scatto, sui profili della band erano apparsi i teaser che avevano invitato i fan a sintonizzarsi sulla rete televisiva inglese Channel 4 alle ore 21, quando il relativo spot è stato trasmesso per la prima volta. In sottofondo sono risuonate le note del brano Live Forever, tratto dall’album di debutto Definitely Maybe del 1994, e si sono alternati filmati di eventi storici come Heaton Park e Knebworth e nuove riprese. L’iniziativa, intitolata Original Forever, sottolinea il legame tra il gruppo simbolo del britpop e il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo e celebra “30 anni di originalità”. La capsule Oasis Live ’25 x Adidas Originals include capi ispirati agli anni Novanta, ma reinterpretati in chiave moderna: bucket hat, coach jacket, tracksuit e jersey a maniche raglan sono disponibili in versione bianca, nera e blu.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adidas UK (@adidasuk) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

MUSICA, MODA E IDENTITÀ BRITANNICA “Dopo 30 anni di storia comune, Adidas Originals e Oasis uniscono le forze per celebrare un legame indiscusso che affonda le sue radici nella musica, nella moda e nell’identità britannica”, si legge nella descrizione del video. “Original Forever è più di una campagna. È un omaggio a un momento, a un movimento e a un’epoca”. È stata quindi svelata la ragione della misteriosa apparizione dei fratelli Gallagher in un pub londinese, dove erano stati avvistati durante le riprese di un (allora) imprecisato progetto. Non si conosce ancora il nome dell’autore della foto, a differenza di quello del fotografo che lo scorso anno aveva realizzato lo scatto per il lancio del tour in partenza il 4 luglio da Cardiff. All’epoca, infatti, la band aveva scelto Simon Emmett, che ha lavorato anche con altre celebrità come Adele, l’ex primo ministro del Regno Unito Tony Blair, Pelé, Jay-Z, Tony Bennett, Michael Caine, Willem Dafoe e la star del Manchester City Phil Foden. “Adidas e Oasis condividono una storia definita da originalità e impatto culturale, con radici profonde nel tessuto della musica e dello stile. Questa collaborazione ufficiale non è solo l’unione di due icone, ma la celebrazione di un pezzo intramontabile di storia della cultura musicale”, ha dichiarato Chris Walsh, vicepresidente del brand. “Con Original Forever, continuiamo a costruire sull’eredità di Adidas nella musica, rendendo omaggio al ruolo che lo stile gioca nella cultura di ogni generazione”. Approfondimento Reunion Oasis, perché Liam e Noel Gallagher avevano litigato? I motivi

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie