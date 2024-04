Ripley, la première a Los Angeles della serie con Andrew Scott. FOTO

7/12 ©Getty

Dakota Fanning che è una protagonista del mondo dello spettacolo fin da quando era una bambina, ha avuto il suo primo ruolo di rilievo in Mi chiamo Sam del 2001 di Jessie Nelson. Diretta da autori come Spielberg e Tarantino, ha accumulato ruoli in saghe di successo, da Twilight a The Equalizer. Il suo ultimo ruolo in tv è nella serie antologica The First Lady