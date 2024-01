Ripley, il teaser della serie tv basata su Il talento di Mr. Ripley

Il truffatore americano nato dalla penna di Patricia Highsmith torna in tv col volto del talentuoso Andrew Scott, che divide la scena con Dakota Fanning, Johnny Flynn e John Malkovich. Gli otto episodi tutti in streaming dal 4 aprile



Tom Ripley, l'americano di origini modeste in grado di raggirare le autorità e l'alta società per trovare un posto al sole, dopo aver affascinato generazioni di lettori e di spettatori, sta per tornare con la sua incredibile storia in tv col volto di Andrew Scott.

A poco più di due mesi dal debutto in streaming, Netflix ha diffuso le prime immagini montate della miniserie Ripley, liberamente tratta dal romanzo Il talento di Mr. Ripley, primo volume del ciclo di Tom Ripley di Patricia Highsmith.

La miniserie, che sarà rilasciata integralmente il prossimo 4 aprile con tutti gli otto episodi che la compongono, è stata girata in un intrigante e misterioso bianco e nero che contribuisce ad accrescere l'impatto visivo del prodotto, come prova il primo teaser trailer, ora disponibile online.



Il fascino intramontabile di Tom Ripley Anche se Tom Ripley sta per compiere settant'anni (il primo libro di Patricia Highsmith giunse sugli scaffali nel 1955), la sua storia e il suo genio malvagio non smettono di destare l'interesse dei produttori che, questa volta, hanno puntato su Andrew Scott - il talentuoso attore scozzese apparso in Sherlock e Fleabag, quest'anno sotto i riflettori per Estranei - All of Us Strangers in cui recita accanto a Paul Mescal - per interpretare un personaggio che al cinema è stato affidato, tra gli altri a Matt Damon ed Alain Delon.

Ripley riceve l'incarico da parte di un miliardario di New York di andare a recuperare il suo primogenito sfaccendato in Europa (più precisamente in Italia) per riportarlo a casa dove finalmente potrà mettere giudizio. L'impresa si rivelerà per il giovane Ripley un'occasione ghiotta per introdursi nel bel mondo per il quale, però, non ha il lasciapassare.

Il teaser trailer rilasciato da Netflix, circa sessanta secondi di immagini, punta sull'intricato gioco di identità che porta il giovane americano a avvicinarsi alle persone che diventeranno le sue vittime.

Thomas Ripley è un uomo difficile da trovare, senza recapiti telefonici né indirizzi. Solo la scaltrezza e una mente criminale porteranno il protagonista a diventare il personaggio centrale di una storia che non era assolutamente la sua e che, anche questa volta, promette di tenere gli spettatori incollati alla sedia. approfondimento I 13 migliori thriller psicologici da vedere su Netflix, Sky e le altr

Il ritorno alla regia di Steven Zaillian Il teaser di Ripley offre un assaggio di un prodotto seriale girato in bianco e nero, scelta che sottolinea le atmosfere noir di una storia ambientata a metà del Novecento.

Se nella clip il posto principale spetta, dunque, a Scott, non si può fare a meno di notare gli altri ottimi interpreti scelti per questo nuovo adattamento. Da Dakota Fanning, volto femminile della vicenda, a John Malkovich, a Johnny Flynn, l'altro giovane della storia, già visto in Lovesick e Song One con Anne Hathaway.

A fare da sfondo alla vicenda, New York ma anche varie iconiche location italiane. Ripley è stato girato a Venezia, in Sicilia e in Costiera Amalfitana tra il 2021 e il 2022.

Lo show porta la firma di Steven Zaillian, premio Oscar per la sceneggiatura di Schindler's List, il cui ultimo lavoro dietro la macchina da presa è la miniserie del 2016 The Night Of - Cos'è successo quella notte? con John Turturro. Di Ripley Zaillian è co-produttore ma soprattutto sceneggiatore di tutti gli otto episodi.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie