La serie tv da vedere a gennaio 2024

11/21 Brad Falchuk Teley-Vision

The Brothers Sun - Netflix. Arriva il 4 gennaio la serie TV che vede al centro Bruce Sun, un giovane uomo la cui vita viene stravolta quando il fratello maggiore, Charles, arriva a Los Angeles da Taipei. Giunto in California con la mamma quando era solo un bambino, Bruce scopre di essere l’erede di una potente famiglia criminale. Come reagirà alla scoperta del suo passato, e come accoglierà il criminale Charles?