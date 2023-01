NCIS, Los Angeles, la quattordicesima stagione sarà l'ultima

La CBS ha annunciato ufficialmente che NCIS: Los Angeles terminerà con la stagione 14. Amy Reisenbach, Presidente di CBS Entertainment, in una dichiarazione a EW ha detto: "Non sorprende che questo show abbia avuto un successo globale. Fin dal primo giorno il cast, i produttori e la troupe sono stati fantastici partner di Network/Studios e il loro lavoro di squadra, il loro talento e lo spirito sono emersi vividamente sullo schermo. Stiamo organizzando un grande saluto finale che i fan meritano".

Le reazioni del cast

“Che viaggio spettacolare abbiamo condiviso tutti“ ha scritto sui social Eric Christiann Olsen che si è unito alla serie nella prima stagione, seguito dal protagonista Chris O’Donnell che su Instagram ha sottolineato come l’esperienza in questa serie sia stato come far parte di una famiglia e ha aggiunto: “Voglio solo prendermi un momento per ringraziare tutti i nostri fantastici fan che si sono sintonizzati ogni settimana. Alla prossima avventura!“. Il suo collega e partner episodio dopo episodio, LL Cool J. ha commentato la fine di NCIS su Twitter con una foto di gruppo dietro le quinte, una clip e un articolo di Deadline. “Dopo 14 stagioni è il momento perfetto per chiudere in bellezza”. Daniela Ruah del cast originale, infine, ha detto che dalla prima all’ultima stagione la serie è stata “un sogno assoluto” e “Ci sono così tanti sentimenti da elaborare e troppe parole da dire. Le conserverò per una data successiva… Sono così grata di aver fatto parte di questa famiglia di NCISLA. Lo show è durato così a lungo grazie a tutti voi“.