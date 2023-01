Call My Agent Italia, il monologo di Paolo Sorrentino sulla scuola

"L' incontro a scuola tra genitori e figli è la cosa più prossima alla morte". Al solito l'immenso Paolo Sorrentino, protagonista del secondo episodio di Call My Agent Italia, non la tocca piano. Con inusitata, esilarante, acuta ironia, il regista premio Oscar ci offre un monologo indimenticabile e irresistibile di un incontro avuto con i professori sulle attività ricreative in cui potrebbero essere coinvolti i genitori degli studenti. il “Venerato maestro” del cinema italiano (e non solo), introdotto da una suora in ascensore, arriva alla CMA con una nuova, “geniale” idea per proseguire la sua serie ambientata in Vaticano inaugurata da The Young Pope: un sequel di The New Pope dal titolo “The Lady Pope”, con protagonisti Ivana Spagna e Denzel Washington, magari Madonna e perché no, forse pure Lino Banfi… Il Premio Oscar, nella finzione della serie storicamente assistito dal fondatore della CMA, Claudio Maiorana, ha raccontato di questa sua bizzarra visione agli agenti, che non riusciranno proprio a dirgli ciò che pensano per eccessivo timore reverenziale verso il maestro. Ma oltre a questo inarrivabile ispirazione, il cineasta partenopeo, dalla terrazza in cui si domina la città eterna e soprattutto il parterre du Roi del Bar Rosati, si rivela un fucinatore di ilarità, come avrebbe detto Federico Fellini, nello svelarci le follie, i deliri di un dopo scuola (un tempo si chiamava cosi) che il regista italiano, secondo il corpo docente dovrebbe filmare. Ma nell'istituzione scolastica puoi trovare, per citare le parole di Sorrrentino, "il sentimento più orrendo dell'essere umano: l'entusiasmo immotivato"