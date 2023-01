Call my agent – Italia, la summa di tutte le serie-tv. La recensione

Si era già in passato assistito a una crescita esponenziale della mole di prodotto, e di conseguenza della sua qualità, rispetto ai tempi della primogenitura del fenomeno. Restando soltanto al mondo Sky, quando nel 2008 sui nostri televisori apparve Romanzo criminale si può dire che non avesse praticamente rivali, almeno su scala locale. Allora la produzione di serie-tv era minuscola e soprattutto non esistevano ancora le piattaforme OTT, come Netflix e affini. C’erano sì le grandi serie americane trasmesse da Fox, ma si tratta in tutta evidenza di “un altro campo da gioco, di un altro campionato e di un altro sport”, per dirla con Tarantino. Oggi, dicevamo, tutto è cambiato, anche per via degli oltre due anni di restringimenti sociali post-pandemici, che ci hanno costretto tutti a rivedere le nostre abitudini di spettatori, stornando un significativo monte-ore dalle visioni da sala a vantaggio di quelle da salotto.

In questo contesto storicamente rivoluzionato, si innesta il ragionamento che si sta conducendo sulla serialità “made in Italy”, con una produzione di show davvero per tutti i gusti. Soltanto per restare in ambito nazionale nelle ultime settimane abbiamo potuto assistere, sui più diversi broadcaster, a serie le più diverse e tutte però potenzialmente dedicate al medesimo target: la Rai ha rilasciato Il nostro generale con Sergio Castellitto; Amazon Prime, The Bad Guy con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi; Netflix La vita bugiarda degli adulti con Valeria Golino e Alessandro Preziosi; e Sky Il delitti del BarLume con Filippo Timi, Stefano Fresi e Corrado Guzzanti, anch’essa prodotta come questa da Sky Italia e dalla Palomar di Carlo Degli Espositi. (Sono poi in arrivo, sui nostri canali, l’attesissimo remake di Django firmato Francesca Comencini e la seconda stagione di A casa tutti bene di Gabriele Muccino).

Soltanto in un panorama siffatto si riesce a comprendere fino in fondo il senso di un caso come Call My Agent – Italia, che è il remake pantografato della serie francese Dix pour cent, universalmente nota col titolo internazionale Call My Agent. Un trionfo di richiami metalinguistici intertestuali che attengono al mondo dello spettacolo cinematografico e suoi derivati, non troppo diverso da quanto fatto ieri e oggi dalla serie-cult Boris.