Orchestra Sinfonica di Milano, il programma della stagione 2025/26

Presentato il nuovo cartellone della stagione, la seconda sotto la direzione artistica di Emmanuel Tjeknavorian, che si preannuncia ricca sia per gli interpreti di spicco che per le innovative scelte musicali

Reduce dal successo della stagione precedente, accolta con entusiasmo da critica e pubblico e culminata con l’assegnazione del Premio Abbiati a Tjeknavorian come miglior direttore d’orchestra, la compagine milanese rilancia con un palinsesto che spazia da Mahler a Berio, da Čajkovskij a Kodály, passando per nuove commissioni e debutti assoluti. “Non siamo soltanto un ensemble — siamo una famiglia musicale unita da uno scopo e da una passione comuni”, ha dichiarato il Maestro. “Con ogni prova, ogni concerto, ogni respiro condiviso, i nostri musicisti si sono spinti oltre, verso nuove vette”.

Un programma ricco di debutti, ritorni e capolavori

Tra i protagonisti della stagione spiccano Rudolf Buchbinder, le sorelle Katia e Marielle Labèque, Christoph Eschenbach, Fabio Biondi e Andrea Lucchesini. Molti i giovani interpreti in programma: Diego Ceretta, Kiron Atom Tellian, Andrea Obiso, Sarah McElravy, Dominik Wagner, solo per citarne alcuni. Spazio anche alla musica contemporanea con la nuova commissione “Gioco di squadra” di Nicola Campogrande, compositore in residenza, ispirata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Imperdibili, infine, le grandi pagine sinfonico-corali come il Requiem di Verdi, il Messiah di Händel e la Nona di Beethoven per Capodanno.