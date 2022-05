Echo, la prima foto ufficiale della nuova serie tv Marvel

Sul profilo ufficiale Instagram la Disney ha pubblicato la prima foto di Echo, nuova serie tv in uscita nel 2023 incentrata su Maya Lopez, che sarà ancora interpretata da Alaqua Cox Condividi

L’universo Marvel è in continua espansione e non parliamo solo dei fumetti. Infatti, innumerevoli sono i film e le serie tv che abbiamo visto e che continueremo a vedere nel prossimo futuro, sinonimo di come la Marvel sia un marchio dal successo garantito. Tra i lavori in programma, per esempio, troviamo Echo.

Riprese in corso e primo scatto ufficiale di Echo approfondimento Hawkeye, le 10 cose migliori della serie tv Marvel Echo è incentrata sulle vicende di Maya Lopez, una leader sorda che studia la vendetta verso Ronin, il suo antagonista principale. Echo racconterà le origini dell’eroina Marvel, alla ricerca del significato di famiglia e comunità. Attualmente, le riprese sono in corso ad Atlanta e l’uscita prevista su Disney + è per il 2023 (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Martedì 17 maggio, sul profilo Instagram ufficiale, la Disney ha pubblicato il primo scatto della serie tv, che ritrae la protagonista Echo seduta dietro un camion a fissare il vuoto. Echo è interpretata da Alaqua Cox, che abbiamo già visto in questo ruolo durante la serie tv Hawkeye. A seguire, troviamo Cody Lightning, Tantoo Cardinal, Chaske Spencer, Devery Jacobs, Graham Greene e Zahn McClarnon. Echo vede Sydney Freeland come regista, affiancata da Catriona McKenzie mentre Marion Dayre dirigerà gli sceneggiatori. Ricordiamo che Echo è all’interno della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney (@disney) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le serie tv e i film della Marvel approfondimento She-Hulk, il trailer della serie Marvel in arrivo su Disney+ Come già accennato, oltre ai film, la Marvel ha ispirato diverse serie tv. Ad esempio, per quanto concerne la saga dei Marvel Heroes, abbiamo assistito ad Agents of S.H.I.E.L.D.S., Agent Carter e Inhumans. Si prosegue poi con la The Defenders Saga, dove troviamo Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron First, The Defenders e The Punisher. Invece, Runaways e Cloak & Dagger fanno parte della saga Young Adult. Lunghissimo, infine, l’elenco per quanto concerne i film della Marvel. I primi due in assoluto sono L’Incredibile Hulk e Iron Man nel 2008, sino ad arrivare a Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Prossimamente sono previsti altri cinque film e sono: Thor: Love and Thuner (6 luglio 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 novembre 2022)

The Marvels (17 febbraio 2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 maggio 2023)

Ant-Main and the Wasp: Quantumania (28 luglio 2023)