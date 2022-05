She-Hulk, il trailer della serie Marvel in arrivo su Disney+

A tre mesi dalla messa in onda della prima puntata dello show, Marvel Studios e Disney + hanno diffuso il primo trailer di She-Hulk, la miniserie con protagonista Tatiana Maslany, volto della supereroina dotata degli stessi poteri del celebre gigante verde creato da Stan Lee.

La serie, articolata il sei episodi, andrà in onda in streaming a partire dal 17 agosto su Disney +, contenuto visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick; nell'attesa, i fan possono studiare tutti i dettagli della clip diffusa, quasi due minuti di immagini montate, che lasciano capire quale sarà il tono dello show che punta a stupire e, soprattutto, divertire il pubblico.