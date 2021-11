She-Hulk, teaser trailer e foto della serie con Tatiana Maslany

Lo show non ha ancora un data d’uscita ufficiale, ma sappiamo che arriverà nel corso del 2022 nel catalogo Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Per poter apprezzare i 10 episodi che saranno realizzati occorrerà però attendere probabilmente la prossima primavera/estate.

Alla regia di She-Hulk troviamo Kat Coiro e Anu Valia . Jessica Gao, già vincitrice di un Emmy per Rick and Morty, sarà invece a capo dello sviluppo del progetto e guida degli autori dello show Marvel. È stata inoltre diffusa qualche informazione sul cast:

Le protagoniste di questa nuova serie si dicono molto entusiaste del lavoro fatto per realizzare questo personaggio che, nonostante tutto, rimane uno dei più amati dai fan dei fumetti Marvel. Nei tweet una menzione d’onore agli stuntman che rendono possibili sui vari set tutte le “acrobazie” più pericolose, aggiungendo che senza il loro supporto fondamentale buona parte delle scene di She-Hulk non esisterebbe.

Intorno alla serie c’è ancora un grande alone di mistero, ma molto probabilmente già nelle prossime settimane i Marvel Studios e Disney+ pubblicheranno qualche aggiornamento in più.

L’appuntamento, quindi, per adesso è fissato al prossimo anno, ma non si esclude che l’uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home possa dare ulteriori informazioni riguardo a She-Hulk e agli altri prodotti in via di sviluppo nel celebre franchise.