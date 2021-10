Marvel, negli Usa aumentano i bambini con nomi ispirati ai personaggi

Il mondo Marvel è un universo in continua espansione che tra fumetti, cinema e videogiochi ha plasmato l’immaginario di diverse generazioni. Chi non ha mai sognato di essere parte integrante di questo sogno? Chi non ha mai voluto indossare un costume e diventare un supereroe o, perché no, un supercattivo? Probabilmente tutti e questo per il semplice fatto che, ormai, questi nomi e queste storie sono diventate parte della cultura collettiva; fanno parte di quella che può essere definita la nuova “normalità”, fatta di storie eccezionali che, forse, sperano di sostituirsi alla vita reale che, sicuramente, non è emozionante e imprevedibile allo stesso modo.