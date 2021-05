Marvel Studios, il trailer che annuncia tutti i film in arrivo

È uscito da poche ore il trailer speciale che rivela con succulente anticipazioni le prossime uscite cinematografiche targate Marvel Studios. Un video che conta già visualizzazioni a più zeri, collezionate in una manciata di minuti: l'hype per l'uscita dei prossimi appuntamenti a tema supereroi è infatti altissimo. Il focus del video si concentra sulla cosiddetta Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, quella inaugurata dalla serie televisiva WandaVision . Oltre a svelare i film che vedremo, il video informa anche circa le date d'uscita di ciascun lungometraggio. A ridosso dello Star Wars Day , Disney rilancia: con un video emozionale la Marvel annuncia il proprio calendario con il claim “We are all part of one big family”. “Il mondo può cambiare ed evolversi ma c’è una cosa che non cambierà mai: siamo tutti parte di una grande famiglia”, questa è la frase emozionante attorno cui ruota l'intero video, come un vero e proprio claim.

I film dei Marvel Studios che usciranno nel 2021, 2022 e 2023



Se volete nero su bianco la lista completa dei progetti firmati Marvel che vedremo sia tra poco sia tra molto, ecco l'elenco dei titoli che usciranno a partire da luglio 2021 fino a maggio 2023.

Eccezion fatta per Black Widow, che uscirà il 9 luglio in sala e in streaming su Disney+ contemporaneamente, è probabile che tutti gli altri film saranno disponibili prima nelle sale cinematografiche e solo in un secondo momento in streaming. Sempre che le condizioni dell'emergenza sanitaria lo permettano, chiaramente.



- Black Widow: uscirà a luglio 2021



- Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: uscirà a settembre 2021



- Eternals: uscirà a novembre 2021



- Spider-Man: No way home: uscirà a dicembre 2021



- Doctor Strange in the Multiverse of Madness: uscirà a marzo 2022



- Thor: Love and Thunder: uscirà a maggio 2022



- Black Panther: Wakanda Forever: uscirà a luglio 2022



- The Marvels: uscirà a novembre 2022



- Ant-Man and the Wasp: Quantumania: uscirà a febbraio 2023



- I Guardiani della Galassia Vol. 3: uscirà a maggio 2023