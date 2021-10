Una nuova avventura per Clint Barton

Thanos è stato sconfitto, la vita è tornata normale, e Occhio di Falco può finalmente godersi la famiglia, quella persa durante il Blip, pianta per sei anni, recuperata grazie all’estremo sacrificio di Tony Stark. Per Clint Barton sarebbe bello se solo potesse durare, ma non ci sarebbe più un film, non ci sarebbe una serie tv, non esisterebbe una nuova avventura da raccontare. “Ho portato i ragazzi a New York per uno spettacolo – dice ancora la voce di Occhio di Falco nella clip - E poi hanno cercato di ucciderci”.