Hit-Monkey, il trailer della serie Marvel

Lo show, articolato in dieci puntate, sarà caratterizzato da un forte tono umoristico. Destinato ad un pubblico adulto, sarà disponibile prossimamente nel catalogo Star di Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Monkey, il personaggio della scimmia giapponese creato da Daniel Way e Dalibor Talajić, è il protagonista di “Hit-Monkey” la nuova serie animata trasmessa su Hulu a partire dal 17 novembre. In attesa di conoscere una data di uscita delle puntate in Italia, che faranno parte del catalogo Star di Disney +, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, è possibile dare un'occhiata al trailer ufficiale, disponibile in rete, per approfondire i dettagli del nuovo show Marvel destinato ad un pubblico adulto.