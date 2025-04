Thunderbolts*, la première del film Marvel a Londra. FOTO

13/16 ©Getty

Pedro Pascal ha fatto un'apparizione a sopresa a Londra sotto i riflettori di Leicester Square. L'attore statunitense, al centro della scena per la serie The Last of Us 2, ora in onda, sarà presto nel MCU con l'attesissimo I Fantastici Quattro - Gli inizi, che arriverà in sala la prossima estate. Acclamatissimo, ha catturato l'attenzione con un dettaglio del suo look, la t-shirt con lo slogan "Protect The Dolls", un capo benefico che Pascal ha scelto per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti della comunità di persone transgender, tema a lui molto caro

The Last of Us 2, le reazioni di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Kaitlyn Dever all'episodio 2