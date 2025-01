Un matrimonio di troppo, tutto sulla commedia in streaming

Jim (Will Ferrell) deve organizzare le nozze di sua figlia Jenni. Margot (Reese Witherspoon), quelle di sua sorella più piccola, Never.

Entrambi hanno messo gli occhi su una location che per le spose è un luogo del cuore ma la pianificazione dell'evento va storta al punto che tutti, sposi e famiglie, si ritrovano nello stesso giorno, nello stesso posto.

La location, un'isola sulle coste della Carolina, non può chiaramente ospitare due cerimonie nello stesso giorno ma nessuno intende rinunciare ai propri sogni.

I due gruppi stabiliscono di contendersi gli spazi, una decisione che darà origine a una felice - e spesso poco amichevole - confusione.

Non ci sono solo equivoci all'interno della trama che descrive dinamiche familari nelle quali ci si potrà facilmente ritrovare.

Per Jim, rimasto vedovo, la felicità di Jenni è la cosa più importante. Per Margot i desideri di sua sorella contano più dei suoi.

Il titolo offre spunti per riflettere sulla solitudine, la generosità e i legami con le persone che amiamo. Tutto condito da situazioni incredibili che vi faranno sorridere.