Duster, la serie con cui JJ Abrams torna a lavorare con Josh Holloway

Duster è il il crime-thriller rétro firmato J. J. Abrams e LaToya Morgan. La nuova proposta seriale americana è arrivata su Max con una miscela esplosiva di azione, crimine e atmosfere anni ’70. Duster, ideata da J. J. Abrams e LaToya Morgan, ha debuttato negli USA il 15 maggio 2025 con una trama che fonde intrigo federale e corse adrenaliniche, ambientata nel cuore del sud-ovest statunitense del 1972. La serie, che ha per protagonisti Josh Holloway, Rachel Hilson e Keith David, si impone come uno dei titoli di punta del servizio streaming Max.

«Quando due dei nostri creatori più talentuosi, J.J. Abrams e LaToya Morgan, sono venuti nel mio ufficio con l'idea per una serie, avevano tutto chiarissimo: prendiamo un tipo figo, lo mettiamo su una macchina altrettanto figa e lo facciamo sfrecciare nel deserto dell'Arizona degli anni '70. 'Fantastico', mi sono detta», ha raccontato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di Max, parlando di come è nata la serie televisiva Duster.

Il progetto, nato come parte dell’accordo di Abrams con Warner, ha preso forma nel 2020, con un primo episodio pilota girato nel 2021 e successivamente rifatto nel 2023, poco prima che lo sciopero degli sceneggiatori bloccasse la produzione per mesi. Durante la sospensione, lo stesso Abrams è stato messo in pausa dalla major, in quella che è stata percepita come una ritorsione per l’adesione allo sciopero.