L'amico fedele, trama e cast del film al cinema con Naomi Watts

Introduzione

È al cinema da oggi, giovedì 5 giugno 2025, il film L'amico fedele (titolo originale: The Friend), pellicola del 2024 scritta e diretta da Scott McGehee e David Siegel.

Si tratta dell’adattamento cinematografico dal romanzo omonimo di Sigrid Nunez e racconta la storia della scrittrice Iris (interpretata da Naomi Waits) eredita un cane, un enorme alano di nome Apollo, dal suo mentore William (impersonato da Bill Murray), il quale si è suicidato.



Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film L’amico fedele, che trovate da oggi in sala.



Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.