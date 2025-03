Thunderbolts, il teaser e la data di uscita del film Marvel

“Gli Avengers non verranno. Chi proteggerà il popolo americano?”. Il nuovo teaser trailer di Thunderbolts* , il film del Marvel Cinematic Universe che segue le avventure di una squadra di antieroi, ha mostrato Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) nell’atto di convincere il governo a inviare la nuova squadra contro una minaccia imminente. Tra esplosioni e attacchi, Bucky Barnes (Sebastian Stan) prende le redini di una missione ad alto rischio per fermare il nemico Sentry (Lewis Pullman). Dopo essere caduti in una trappola orchestrata proprio dalla Contessa de Fontaine, gli antieroi Bucky Barnes, Yelena Belova ( Florence Pugh ), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah-John Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell) dovranno confrontarsi con il loro passato. Il film uscirà nei cinema il 30 aprile.

GRAN PARTE DEL CAST IN AVENGERS: DOOMSDAY

Nel cast del film diretto da Jake Schreier e prodotto da Kevin Feige ci sono anche le new entry Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce. La maggior parte degli attori e delle attrici, tranne Kurylenko, saranno inoltre presenti in Avengers: Doomsday. La colonna sonora è composta dalla band sperimentale statunitense Son Lux, già candidata agli Oscar e ai BAFTA per la colonna sonora di Everything Everywhere All At Once.