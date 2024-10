Per la prima volta, le due star di Hollywood recitano fianco a fianco. Nel film, presentato nella sezione Grand Public alla Festa del Cinema di Roma e in uscita in Italia il 28 ottobre, Garfield è un giovane divorziato mentre Pugh interpreta una chef

Il trailer di We Live In Time - Tutto il tempo che abbiamo si apre con Florence Pugh e Andrew Garfield seduti al tavolo davanti alla figlia di lei. Il filmato ripercorre brevemente quella storia d'amore piena d'affetto e di passione. Si vede Andrew in ospedale, col collarino e il volto tumefatto, si vede Florence seduta su una sedia come ad attendere il suo risveglio. " Scusa, per caso ci conosciamo? ", chiede lui. " Ecco, ti ho investito io ", risponde lei.

We Live In Time - Tutto il tempo che abbiamo, presentato alla Festa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 28 ottobre. Protagonisti della pellicola, Andrew Garfield e Florence Pugh .

Le parole del regista

Ciò che colpisce, di We Live in Time, è la sua narrazione non lineare e quasi concentrica, frutto di una precisa scelta del regista John Crowley. "Ci siamo trovati al montaggio con due splendide interpretazioni che, messe insieme linearmente, funzionavano meno", ha raccontato. "Per questo abbiamo voluto riscorporare il tutto. Ci è voluto tanto tempo per mantenere un ritmo e dei contrasti emotivi che potessero passare dal racconto di una giornata, a quello di cinque mesi e cinque anni. In questo ci ha aiutato molto la musica, che ha garantito un’unicità di tono al film".

Sul set, l'alchimia tra Florence Pugh e Andrew Garfield è stata fin da subito evidente. E, a dimostrarlo, sono scene come quella del parto. Pugh ha recitato con una pancia prostetica, e ha simulato il parto per otto volte assistita da un'educatrice. "Il panico che vedete sulla faccia di Andrew è reale", ha assicurato il regista. Che ha anche raccontato come i due protagonisti, dopo quelle sequenze girate con un neonato di soli 11 giorni, abbiano chiesto di restare in silenzio al buio per venti minuti così da elaborare il tutto.