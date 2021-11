Rimane aperta la grande questione sulla presenza o meno nel cast di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Mentre alcuni indizi sembrano puntare in quella direzione, le fonti ufficiali continuano a smentire. E intanto l'attesa per l'arrivo in sala il 16 dicembre dicembre è sempre più alta Condividi

Per molti, ormai, è il segreto di Pulcinella. Per qualche stoico capace di resistere a ogni tentazione e isolarsi dal flusso delle notizie che riguardano Spider-Man: No Way Home, però rischia di essere uno spoiler mortale. E allora, se non volete rovinarvi la sorpresa, forse è meglio che non continuiate a leggere questo articolo. Se invece volete provare a capirci qualcosa di più di una delle grandi domande a cui l’essere umano non ha ancora saputo trovare una risposta certa, proseguite pure.

UNA QUESTIONE DI MULTIVERSO leggi anche Spider-Man: No Way Home, il regista: "È come uno Spider-Man: Endgame!" La speculazione che affascina i fan dell’Uomo Ragno era nata su basi solide, ovvero sulla convinzione diffusa che questo film, come gli altri prodotti Marvel successivi ad Avengers: Endgame e come l’acclamatissimo Spider-Man: Un Nuovo Universo, sfruttasse a pieno il potenziale del concetto di Multiverso. Speculazione, appunto, perché da Sony e Marvel non è mai arrivata alcuna conferma né in un senso né nell’altro, con le voci che hanno continuato a circolare, fino alla diffusione di materiale non ufficiale originale o taroccato.

UN POSTER FAKE E DELLE FOTO CHE SEMBRANO VERE leggi anche Spider-Man: Un nuovo universo 2, attenzione al Multiverso: FOTO Se alla seconda categoria appartiene certamente un poster che alla locandina ufficiale già diffusa da Sony aggiungeva in modo posticcio i due precedenti Peter Parker cinematografici, alla prima, invece, paiono iscriversi i leak emersi nella giornata del 9 novembre: due foto di uno schermo che immortala altrettante scene di Spider-Man: No Way Home, scene in cui sono presenti Andrew Garfield e Tobey Maguire, e persino Charlie Cox, attore che ha interpretato Daredevil nella serie tv trasmessa in streaming su Netflix, nei panni borghesi dell’avvocato Matt Murdock.

DIETRO LE FOTO, LO STESSO UOMO DEI LEAK DI VENOM 2 vedi anche Spider-man No Way Home: il trailer ufficiale e la data d'uscita. VIDEO Leak, appunto, che però sembrano decisamente attendibili. A diffonderli lo stesso misterioso Ethan Hunt che aveva già diffuso il contenuto della scena post credit di Venom: La Furia di Carnage. Sulla attendibilità di questi leak si è espresso senza alcun dubbio su Twitter l’influencer specializzato Daniel Ritchman: “Le mie fonti assicurano che sono al 100% veri”, ha scritto. Lo stesso Ritchman sostiene di aver visto una versione alternativa del poster ufficiale in cui, accanto a Tom Holland, erano presenti appunto gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Secondo Ritchman, a non volere la diffusione di quel poster sarebbe stata la Disney (titolare dei Marvel Studios), che preferirebbe mantenere l’effetto sorpresa sulla presenza dei due celebri ex Peter Parker.

TOM HOLLAND SMENTISCE: "PRIMA O POI DOVRANNO CREDERMI" vedi anche Spider-Man: No Way Home, Peter incontra Doctor Strange: foto dal set In questa direzione potrebbe anche essere interpretata un’intervista a Tom Holland su Total Film, i cui contenuti sono stati pubblicati il 9 novembre sul sito gamesradar. “È stato interessante avere questi attori nel progetto perché hanno una certa confidenza con Spider-Man”, una frase che poteva far pensare proprio a Maguire e Garfield, se solo Holland non avesse provveduto a precisare immediatamente: “Sto parlando di Alfred (Molina, ndr) e Jamie (Foxx, ndr) e degli altri. È stato molto interessante vedere questi attori adattarsi e cambiare ciò che avevano fatto prima per entrare nell’era moderna”. Spinto da domande ancora più esplicite sulla possibile presenza nel film di Maguire e Garfield, Holland ha poi risposto: “La gente non mi crede quando dico che non ci saranno, ma arrivati a un certo punto dovranno farlo”.