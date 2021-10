Spider-Man: No Way Home, il regista: "È come uno Spider-Man: Endgame!"

Il director del ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe parla della sua attesissima pellicola definendola "ambiziosa" come "Avengers: Endgame". Un’opera epocale per il mitico Peter Parker di Tom Holland, l’Uomo Ragno che dal 2016 viene interpretato dal giovane attore britannico nei film della Marvel. Questa nuova prova che lo vedrà calarsi ancora una volta nella celeberrima tutina rossa e blu uscirà nei cinema statunitensi il 17 dicembre 2021, dopo svariati rimandi a causa della pandemia di Covid-19

Condividi:

Spider-Man: No Way Home sarà un qualcosa di epico ed epocale, come Avengers: Endgame. A garantirlo è uno che del film ne sa “abbastanza”: Jon Watts, il regista.



Intervistato da Empire, il director statunitense a cui dobbiamo questo ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe ha definito la sua attesissima opera come, sue esatte parole, “uno Spider-Man: Endgame”. E a queste sue parole è seguita una risata. Ma la risata non è certo per prenderci in giro, tutt'altro: pare davvero che la pellicola in uscita sia qualcosa di epocale per il mitico Peter Parker di Tom Holland, l’Uomo Ragno che dal 2016 viene interpretato dal giovane attore britannico nei film della Marvel.



Quest'ultimo atto della trilogia capitanata da Holland arriverà nei cinema statunitensi il 17 dicembre 2021, dopo svariati rimandi causati dalla pandemia di Covid-19.



Le parole del regista

approfondimento Spider-Man: Un nuovo universo 2, attenzione al Multiverso: FOTO Per dare un'idea più concreta della portata di questo film, che vuole proprio essere un film-evento stando alle parole di Jon Watts, il regista ha trovato un paragone assai impegnativo. Ma garantisce che non verranno deluse le aspettative.



“È come uno Spider-Man: Endgame! (Ride). Quando ho presentato l'idea dicevo a me stesso: ‘Sarebbe fantastico se riuscissimo a farlo sul serio’. Tom Holland, sull'idea di riproporre ex-nemici famosi, mi disse: ‘Ma non funzionerà mai. Non riuscirai a convincere tutti a fare quello che devono fare. Non succederà!’ Ed è successo. È un delirio!”, ha dichiarato Watts ai microfoni di Empire.

ATTENZIONE SPOILER!!! Ormai le informazioni che seguono sono cose risapute, tuttavia vi avvisiamo che ciò che state per leggere contiene degli spoiler. Quel “delirio” di cui ha parlato Jon Watts a Empire si riferisce all'esplosione dello Spideverse e alle apparizioni certe del dr. Octopus di Alfred Molina, che arriva dritto dritto dalla trilogia di Sam Raimi, e di Jamie Foxx come Electro, che giunge da Amazing Spider-Man 2. Qualcuno parla anche della possibile presenza del Goblin di Willem Dafoe. Dire che l’hype è “agli irti colli” è poco.



Il film

approfondimento Spider-Man - No Way Home, Tom Holland: "la fine della saga" Spider-Man: No Way Home è il film diretto da Jon Watts nel 2021 e basato sull'omonimo personaggio della Marvel Comics.

La pellicola è co-prodotta da Columbia Pictures e Marvel Studios e verrà distribuita da Sony Pictures. Si tratta del sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) ed è il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Spider-Man: No Way Home è stato scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers e vede Tom Holland nel ruolo del protagonista, Peter Parker/Spider-Man. Fanno parte del cast anche Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei.