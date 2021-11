Spider-Man, la nuova foto ufficiale dal film No Way Home

La nuova immagine con la Iron Spider

approfondimento

Spider-man No Way Home: il trailer ufficiale e la data d'uscita. VIDEO

Un fotogramma può dire molto più di quanto si immagini, lo sanno bene gli appassionati dei cinecomic Marvel che nelle ultime settimane sono completamente assorbiti dalla discussione su “Spider-Man: No Way Home”, l'attesissimo terzo capitolo della saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker. Una nuova foto mostra nel dettaglio l'armatura del personaggio principale, che i fan avranno certamente riconosciuto come Iron Spider, ossia il costume creato da Tony Stark per il suo pupillo che dotava di funzionalità speciali l'amichevole Spider-Man di quartiere. La tuta avanzata, già vista nei precedenti titoli dell'Uomo Ragno, in “Avengers: Infinity War” e in “Avengers: Endgame”, è stata già mostrata in un'altra foto ufficiale usata per la promozione del film che condivide con questa più recente lo stesso scenario: il George Washington Bridge.

Il protagonista, nella nuova immagine, si tiene aggrappato con tutte le sue forze. Sembrerebbe, dunque, che il frammento in questione faccia parte di una più ampia scena di inseguimento che vede Peter Parker scappare da Doctor Octopus, il villain interpretato da Alfred Molina che ha fatto la sua apparizione nel primo trailer del film.