Coachella 2025, i Green Day per la prima volta headliner al Festival

La prima volta da headliner non si scorda, mai! Lo sanno bene i Green Day, protagonisti del Day 2 di Coachella. Lo sanno ancora meglio le migliaia di persone che hanno ascoltato la band californiana suonare per quasi due ore brani che hanno fatto la storia della musica, tratti da album indimenticabili come Dookie e American Idiot, giustamente celebrati in questo concerto, tra i migliori di questa edizione del Coachella Festival. Il racconto della nostra inviata a Indio

Green Day, la prima volta a Coachella da headliner

Due storici album dei Green Day nel 2024 hanno celebrato rispettivamente 30 e 20 anni di storia, ma sembrano essere usciti ieri, data l’attualità di ogni canzone. Parliamo di Dookie e American Idiot, parti fondamentali della vita musicale, e forse anche personale, di molti di noi. Due album che i Green Day continuano a portare in tour, ed è quello che hanno fatto anche a Coachella, per la loro prima volta da headliner. Ebbene sì: la band guidata da Billie Joe Armstrong non aveva mai partecipato al Festival. Quest’anno arrivano da protagonisti, e con un bagaglio musicale importantissimo. Un concerto di quasi due ore, senza pause e con l’energia di chi ha scelto di fare il musicista e continua a farlo con passione e dedizione: i Green Day sono e saranno sempre una delle band più influenti di tutto il panorama musicale internazionale.

"This is California" urla Billie Jor Armstrong dal palco

Californiani doc, nel loro live di Coachella non fanno riferimenti politici specifici, ma attraverso la voce del leader del gruppo, l’incredibile Billie Joe Armstrong, urlano l’orgoglio di essere nati e cresciuti in California, stato democratico. Sugli schermi si vede il simbolo della pace in più occasioni, soprattutto quando si sentono le note di alcuni brani nati per confrontare la politica federale. Uno su tutti: la canzone American Idiot, pubblicata nel 2004, anno in cui alla Casa Bianca il Presidente era George W.Bush. I Green Day, nel corso della loro storia artistica, non hanno mai nascosto le loro idee, che hanno messo sempre nei loro testi. E continuano a farlo anche oggi, senza alcuna paura.

I Green Day hanno fatto un po' di ordine nel mare magnum della musica live

Il loro concerto a Coachella, oltre a regalarci una scarica di adrenalina non indifferente, di cui abbiamo sempre bisogno, ha fatto capire un po’ a tutti come si fanno i live. Sì, i Green Day hanno messo un po’ di ordine nel mare magnum della musica dal vivo. E mai come oggi era importante farlo. Ci hanno pensato i Green Day. E continueranno a farlo. Yes, they can.