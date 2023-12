Sofia Vergara è la regina della droga Griselda nel trailer della serie

L’attrice, produttrice televisiva e modella colombiana naturalizzata statunitense Sofia Vergara interpreta la regina del narcotraffico Griselda Blanco in Griselda, la nuova attesissima serie di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dopo aver rilasciato il teaser trailer negli scorsi mesi, adesso la piattaforma di streaming ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Griselda, lo show che ripercorrerà l’ascesa della protagonista ai vertici del mercato della droga, affermandosi tra i boss più potenti di sempre. La serie televisiva è ispirata alla vita dell’imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una donna che è anche madre di famiglia, oltre che imprenditrice assai intraprendente e pronta a tutto, con una ferocia incredibile. Questo mix di ingredienti le ha permesso di creare uno dei cartelli della droga più redditizi della storia, diventando una delle persone più potenti del narcotraffico. Griselda Blanco è riuscita a coniugare business e famiglia, affari e affetti, il tutto grazie a una miscela unica di ferocia e fascino, arrivando a guadagnarsi il soprannome di “Madrina”. Il debutto di Griselda su Netflix è atteso per il 25 gennaio 2024.

La showrunner della serie TV Griselda è Ingrid Escajeda



È Ingrid Escajeda la showrunner designata per la serie Griselda. Escajeda ha anche firmato la sceneggiatura assieme a Eric Newman, Doug Miro, Carlo Bernard e Andrés Baiz. Quest’ultimo, Baiz, ha anche diretto tutti gli episodi della serie televisiva, mentre Sofia Vergara non è soltanto la protagonista ma è pure accreditata come produttrice esecutiva.

Nel cast c’è quindi una Sofia Vergara in stato di grazia, interprete eccelsa della protagonista Griselda Blanco. Poi ci sono Alberto Guerra (Narcos: Mexico) nel ruolo di Dario, Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans) nel ruolo di Isabel, Alberto Ammann (Narcos) nel ruolo di Alberto Bravo, Christian Tappan (The Great Heist) nel ruolo di Arturo, Diego Trujillo nel ruolo di German Panesso, Paulina Davila nella parte di Carmen, Gabriel Sloyer (Narcos) nel ruolo di Diaz.

A completare il cast, troviamo Juliana Aidén Martinez (che interpreta il personaggio di June), Martin Rodriguez nel ruolo di Rivi e José Zúñiga nella parte di Amilcar.

Potete guardare il trailer ufficiale della serie nel video che trovate di seguito.