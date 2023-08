4/13 ©Webphoto

Capolavoro di Alfred Hitchcock del 1963, tratto da un racconto omonimo di Daphne du Maurier, Gli uccelli non smette mai di sedurre e terrorizzare il pubblico di ogni tempo per la possibilità che i fatti narrati, apparentemente inspiegabili, possano accadere (davvero) in qualsiasi momento. Leggendari gli aneddoti legati alla lavorazione del titolo, tra cui hanno un posto speciale i racconti delle riprese estreme cui il cineasta sottopose la sua attrice protagonista, Tippi Hedren. In streming su Sky e Now