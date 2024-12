Rapunzel, in lavorazione il live-action Disney

Una pellicola con attori in carne ossa tratta dal popolare film di animazione del 2010 pare sia in cantiere presso lo studio cinematografico del castello incantato. Questo nuovo film si preannuncia come un adattamento musicale di successo della celebre favola dei Fratelli Grimm che narra le avventure della principessa Rapunzel, caratterizzata dalla sua lunghissima chioma dei poteri magici

Pare che sia in lavorazione un film il live-action Disney dedicato al favoloso personaggio di Rapunzel. Più che “favoloso”, bisognerebbe elogiarlo usando però “fiabesco”, dato che la narrazione a cui quest’opera si rifà è appunto una fiaba…



Una pellicola con attori in carne ossa tratta dal popolare film di animazione del 2010 sembrerebbe essere in cantiere presso lo studio cinematografico del castello incantato. Questo nuovo film si preannuncia come un adattamento musicale di successo della celebre favola dei Fratelli Grimm che narra le avventure della principessa Rapunzel, caratterizzata dalla sua lunghissima chioma dei poteri magici.



A dirigere il live-action di Rapunzel, un ambizioso progetto, potrebbe esserci Michael Gracey, noto al grande pubblico per il suo lavoro alla regia di The Greatest Showman. Gracey è attualmente in fase di trattative con Disney, come riportano i media statunitensi, primo tra tutti il magazine Deadline.

Michael Gracey dirigerà partendo da una sceneggiatura firmata da Jennifer Kaytin Robinson, sceneggiatrice di successo che ha contribuito a opere come la dark comedy Do Revenge di Netflix, Thor: Love and Thunder e il reboot di I Know What You Did Last Summer. Attualmente, non sono ancora stati resi noti i dettagli relativi al cast.